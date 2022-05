Emergenza cinghiali, Costa (Sanità): “Occorre ridurre la densità. È in questo i cacciatori sono nostri alleati”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Varie cause hanno contribuito all’aumento diffuso e consistente delle presenze e della distribuzione del cinghiale. Si rende pertanto necessaria una modifica sostanziale dell‘attuale approccio gestionale di questa specie, che andrà indirizzato verso un obiettivo di riduzione generalizzata delle densità e dovrà essere perseguito mediante l’incremento dell’utilizzo di tecniche a basso impatto". È quanto dichiarato dal sottosegretario del Ministero della Salute, Andrea Costa intervenendo a Rainews24. Le misure - continua Costa - dovranno essere in grado di limitare la movimentazione degli animali e la loro ulteriore diffusione sul territorio, nonché massimizzare l’efficienza del prelievo e l’incremento del prelievo selettivo. È in questo i cacciatori sono nostri alleati". - (PRIMAPRESS)