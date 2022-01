EMA, Cook: “Necessari dati clinici prima del via libera a vaccini aggiornati

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Sono "necessari i dati clinici" prima di approvare "un vaccino aggiornato". Queste le conclusioni di un summit della coalizione internazionale delle autorità di regolamentazione dei mediciinali, guidato da Ema e Fda americana. Per la direttrice dell'Ema, Cook, serve "una discussione più strategica su quaxli vaccini potrebbero essere necessari a lungo termine per gestire adeguatamente" il Covid.Cook ha poi sottolinea- to "l'importanza della collaborazione con l'Oms per prendere una decisione sugli aggiornamenti delle varianti". - (PRIMAPRESS)