Elisoccorso: ecco le nuove linee guida del SIS 118-Enac. L'informativa di Balzanelli al ministro Speranza

(PRIMAPRESS) - ROMA - A distanza di 3 anni dalla firma del primo protocollo con Enac per le linee guida di indirizzo Sis 118 in tema di Elisoccorso, il servizio di soccorso ed emergenza pubblica l’edizione 2021.

Il documento aggiorna/integra gli indirizzi operativi dell’organizzazione dei servizi sanitari con elicottero: “Linee guida per l’organizzazione dei Servizi di soccorso sanitario con elicottero” ap - provate in Conferenza Stato – Regioni del 3 febbraio 2005 - Accordo, ai sensi dell’art. 4 del D. Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, a seguito di modifiche intervenute: 1. alla parte sanitaria con i decreti legislativi relativi all’organizzazione dei servizi di elisoccorso e alla parte aeronautica modificata dal Regolamento UE 965/2012.

“Con questo nuovo strumento di indirizzo - afferma il presidente del SIS 118, Mario Balzanelli - si è intervenuto ulteriormente sulla qualità e tempestività del servizio di elisoccorso che rappresenta uno dei servizi sanitari fondamentali nella risposta istituzionale a tutela della cittadinanza nazionale”. La stesura delle linee guida come commenta lo stesso SIS 118 ha considerato anche le raccomandazioni dell’Agenzia Nazionale Sicurezza al Volo dopo che si era verificato uno degli ultimi incidenti avvenuto in Abruzzo nel corso di un servizio di emergenza con elicottero, che ha evidenziato che un volo HEMS presenta dei margini di rischio maggiori rispetto ad altre tipologie e che pertanto le autorità sanitarie dovrebbero limitarne la richiesta ai soli casi in cui sia assolutamente necessaria. In particolare, ANSV ha anche raccomandato al personale di elisoccorso un requisito formativo sulle specificità relative all’impiego del mezzo aereo, a similitudine di quanto già previsto, per il personale di terra che collabori alle operazioni Helicopter Emergency Medical Service (HEMS).

“E’ un ulteriore segnale - ha commentato ancora Balzanelli - che fa considerare l’elisoccorso quale cardine fondamentale della risposta tempo dipendente e salvavita del Sistema 118 da potenziare quanto prima in modo concreto ed uniforme su tutti i territori regionali.”

In una lettera inviata oggi 17 agosto, al Ministro della Salute, Roberto Speranza, il Sis 118 ha informato delle nuove linee guida emerse dalla collaborazione con Enac ed ha auspicato un potenziamento del Sistema di emergenza Territoriale 118 a livello nazionale in modo da assicurare un servizio indispensabile per il paese. - (PRIMAPRESS)