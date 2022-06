Elicottero sparito: nessuna traccia del velivolo che ieri era in volo sull'Appennino Tosco-Emiliano

Ricerche Vigili del Fuoco

(PRIMAPRESS) - LUCCA - Ancora nessuna traccia dell'elicottero con a bordo 7 persone (il pilota di 33 anni, 4 imprenditori turchi e 2 libane- si) sparito ieri sull'Appennino tosco- emiliano. Era partito dall'aeroporto di Tassignano, in provincia di Lucca, diretto nel vicentino. Le ricerche della Protezione civile,con l'ausilio di elicotteri dei Vigili del fuoco, sono proseguite fino a notte inoltrata e sono riprese stamane all'alba. L'elicottero stava trasportando i 6 imprenditori in Veneto per vedere alcuni macchinari industriali. - (PRIMAPRESS)