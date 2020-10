Elezioni Usa: questa notte confronto Pence-Harris protetti da un plexiglass. Biden: "Dibattiti di persona solo con protocolli rispettati"

(PRIMAPRESS) - USA - “Penso che se Trump ha ancora il Covid non dovrebbe partecipare al dibattito di persona". Lo ha detto il candidato democratico alla Casa Bianca,Joe Biden, incontrando i giornalisti durante una tappa della sua campagna elettorale. "Non so quale sia il suo stato ora - ha aggiunto - e non vedo l'ora di poter discutere con lui, ma spero solo che tutti i protocolli vengano rispettati. Penso che se ha ancora il Covid, non dovremmo discutere".Questa notte alle 3 il confronto tra i vice Pence e Harris: saranno protetti dal plexiglass. Non è escluso che lo stesso vice presidente Mike Pence potrebbe essere trovato positivo perché una delle sue più strette collaboratrici dei rapporti con i media è Katie Miller moglie di Stephen, il consigliere politico di Trump appena trovato positivo. - (PRIMAPRESS)