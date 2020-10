Elezioni Usa: nuove regole per il dibattito Tv del 22 Ottobre tra Trump e Biden

(PRIMAPRESS) - USA - Dopo lo scontro feroce e a volte incomprensibile per la sovrapposizione delle voci, del primo confronto tv tra Trump e Biden, la Commissione per i dibattiti presidenziali ha stabilito che durante il duello in tv il microfono del rivale resti spento. Entrambi avranno 2 minuti all'inizio di ognuna delle 6 parti da 15 minuti del dibattito in Tennessee che si terrà giovedì 22 Novità che non sono piaciute allo staff di Trump che accusa la Commissione di non aver centrato il dibattito sulla politica estera e di essere"pro-Biden". La replica dello staff di Biden:"Trump ha paura delle domande sul Covid". - (PRIMAPRESS)