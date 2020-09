Elezioni USA: lo scontro senza risparmio di colpi tra Trump e Biden nella sfida Tv

(PRIMAPRESS) - USA - Il primo duello in Tv tra i due candidati alla Casa Bianca è stato senza esclusione di colpi, anche al di sotto della cintura. "Tutti sanno che il presidente Trump è un bugiardo e un clown" e "il peggior presidente della storia", ha detto il democratico Biden,aggiungendo, "è il cagnolino di Putin". Da parte sua, Trump ha definito lo sfidante "poco intelligente", "un pupazzo in mano alla sinistra radicale". Ha poi accusato il figlio di Biden di aver ricevuto denaro da Mosca. Il dem esorta gli americani a votare mentre Trump ribadisce: "il voto per posta è una frode”. - (PRIMAPRESS)