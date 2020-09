Elezioni USA: l’ex candidato Bloomberg finanzia una campagna di 40 mln di dollari in favore di Biden

(PRIMAPRESS) - USA - L'ex candidato alle primarie dem, il miliardario Michael Bloomberg, deciso a dare la spallata alla ricandidatura di Donald Trump. Il tycoon dell’editoria ha annunciato l'avvio di una campagna a favore di Joe Biden. Costerà 40 milioni di dollari e sarà tutta concentrata in Florida, uno degli Stati chiave in bilico tra Biden e Donald Trump. L'annuncio arriva nella settimana in cui sono state inviate agli elettori della Florida 5 mln di schede elettorali in vista delle presidenziali di novembre. "Noi - ha spiegato Bloomberg racconteremo i fallimenti di Trump e perchè abbiamo bisogno di Biden". - (PRIMAPRESS)