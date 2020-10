Elezioni Usa: Joe Biden cresce ancora nei sondaggi. Ora supera di 13 punti Trump

(PRIMAPRESS) - USA - Dopo il feroce scontro televisivo elettorale dei giorni scorsi, Joe Biden, lo sfidante democratico di Donald Trump cresce di 13 punti nei sondaggi rispetto al presidente in carica. In un nuovo sondaggio di Cnbc-Change Research realizzato dopo il primo confronto, Biden avrebbe il 54% dei consensi contro il 41% di Trump a livello nazionale in vista dell'Election Day del 3 novembre. Lo stesso sondaggio rileva come per il 53% degli americani l'ex vice presidente sia andato meglio del tycoon al primo dibattito televisivo mentre il 29% la pensa in maniera opposta. - (PRIMAPRESS)