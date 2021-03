Elezioni Usa, Dominion Vote System cita in giudizio Fox News per l’accusa di aver pilotato lo spoglio

(PRIMAPRESS) - USA - Dominion Voting Systems, la società di Denver leader nel settore della contabilità elettronica del voto, ha intentato una causa per diffamazione da 1,6 mld di dollari contro Fox News (News Corp). Dominion sostiene che il network tv avrebbe accusato la società incaricata di gestire le operazioni di voto delle presidenziali Usa del 2020, di aver truccato le elezioni. L'azione legale della Dominion ha come oggetto anche altre affermazioni "fuorvianti,false e bizzarre diffuse dal presidente Trump e dai suoi alleati all'indomani della sconfitta elettorale di Trump contro Joe Biden", si legge in una nota della società. In realtà non è un mistero che il network televisivo di Rupert Murdoch abbia appoggiato Trump anche durante il suo mandato, anzi proprio queste simpatie tra i due tycoon avevano fatto sbattere la porta a James Murdoch, figlio minore del CEO della News Corp e che sedeva in consiglio di amministrazione del network. Lo spirito liberal di James non condivideva l’appoggio alla politica di Trump e aveva scelto di dimettersi. - (PRIMAPRESS)