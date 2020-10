Elezioni Usa, comizio di Trump in Florida: "I lockdown stanno uccidendo i Paesi"

(PRIMAPRESS) - USA - Primo comizio dopo essere risultato positivo al covid e successiva guarigione per il presidente americano Trump."Sono immune ora. Mi sento forte. Vi bacerò tutti", ha detto parlando ai fan in delirio in Florida. "I lockdown stanno uccidendo i Paesi del mondo", aveva twittato precedentemente invitando i governatori dem a togliere le misure anti Covid. "Con i comizi Trump va a caccia di guai", ha dichiarato il virologo Anthony Fauci. "E' un irresponsabile,ha mentito sul virus e non ha un piano per combatterlo", ha dichiarato lo sfidante democratico, Biden. - (PRIMAPRESS)