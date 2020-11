Elezioni Usa: Biden balza in testa alla classifica dei presidenti più votati per la Casa Bianca

(PRIMAPRESS) - USA - Il neo eletto presidente democratico alla Casa Bianca Joe Biden, ha superato gli 80 milioni di voti, un record assoluto per un presidente Usa. A conteggio non ancora terminato, i voti per Biden sono 80.026.721. Lo scrive Cbs News. Donald Trump è il secondo più votato in assoluto, con 73.890.295 voti finora convalidati. Hanno votato 159 milioni di americani, il 66,7% del totale, un'affluenza che non si vedeva dal 1900. Nella storia Usa, il terzo presidente più votato è Obama: nel 2008 ebbe 69,5 milioni di preferenze. - (PRIMAPRESS)