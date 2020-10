Elezioni Usa: Biden (57%) allunga il suo vantaggio su Trump ( 40%). Ed ora scende in campo anche Obama

(PRIMAPRESS) - USA - A 3 settimane dal voto per le presidenziali Usa, il candidato dem Biden è in vantaggio di 17 punti,al 57%,Trump è al 40%.Così un sondaggio Opinion-Guardian "Sarò il presidente di tutti gli americani. Non solo di quelli che voteranno per me", dice Biden. Per lui scende in campagna elettorale l'ex presidente Obama, che visiterà alcuni Stati. "Sta facendo abbastanza per la nostra campagna: scenderà in pista",ha garantito l'ex vicepresidente Usa, parlando ai giornalisti, prima di andare in Florida per un nuovo comizio. Fonti anonime dell'entourage di Obama hanno fatto sapere che il 44esimo presidente Usa prevede di scendere a breve in pista, ma non è stata resa nota la sua tabella di marcia elettorale. Intanto Trump, in un comizio in Pennsylvania,dal palco,senza mascherina, torna ad attaccare Biden: "E' il peggior candidato nella storia delle presidenziali”. - (PRIMAPRESS)