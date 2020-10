Elezioni Usa: atteso l'ultimo duello Tv tra Trump e Biden. Presunte interferenze di Iran e Russia sulle presidenziali

(PRIMAPRESS) - USA - Secondo e ultimo confronto in Tv tra i due candidati alla Casa Bianca,stasera, con la nuova regola del microfono spento a turni alterni per evitare interruzioni reciproche o accavallarsi di voci Il dibattito di un'ora e mezzo sarà diviso in sezioni tematiche di 15 minuti. All'inizio di ognuna il candidato avrà due minuti di tempo per esporre la sua politica sull'argomento indicato. Poi, spazio a domande e risposte con eventuale contraddittorio, quando i microfoni resteranno aperti per un ravvicinato scambio di opinioni. Intanto nell’attesa del confronto dei due candidati, anche le borse oggi sono rimaste a guardare e sul fronte geopolitico, il direttore dell’intelligence Usa, John Ratcliffe, ha denunciato che Iran e Russia starebbero cercando di interferire sulle presidenziali. "I due Paesi hanno ottenuto informazioni prese dalle liste di registrazione elettorali. I dati possono essere usati da attori stranieri per inviare false informazioni, con l'obiettivo di creare confusione, generare caos e minare la fiducia nella democrazia americana”. - (PRIMAPRESS)