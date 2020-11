Elezioni Usa: ancora incerto l'esito. Trump si accredita la vittoria ma gli Stati chiave contano ancora i voti

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Come era prevedibile il duello elettorale tra Trump e Biden per la corsa alla Casa Bianca non era affatto scontato. Il testa a testa rende difficile qualsiasi previsione anche se Trump ha già fatto le prime dichiarazioni di vittoria. Al momento Trump è in testa in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin con una forbice piuttosto ampia ma i democratici insistono che bisogna aspettare di contare tutti i voti per posta. Joe Biden ha detto ai sostenitori di essere ottimista sull'esito della gara, anche se le vittorie del presidente Trump in Texas, Florida e Ohio hanno ridotto il percorso dei democratici a 270 voti elettorali. Al momento (ora italiana delle 9,30) Biden ha 238 voti elettorali contro i 213 di Trump ma a tenere bloccato l’esito sono gli stati chiave che ancora stanno contando i voti. - (PRIMAPRESS)