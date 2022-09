Elezioni Svezia: in vantaggio la Destra. Il moderato Kristersson possibile premier

(PRIMAPRESS) - SVEZIA - Lo spoglio di oltre il 78% delle schede elettorali in Svezia per il rinnovo del Parlamento vedrebbe i partiti di opposizione di destra svedesi sulla buona strada per ottenere una maggioranza ristretta di 175 seggi nel parlamento da 349 seggi, battendo il centro-sinistra finora al potere. Questo secondo le proiezioni dell'autorità elettorale del paese dopo lo scrutinio del 78% dei distretti votanti.

Se confermato, il leader del Partito Moderato Ulf Kristersson dovrebbe diventare primo ministro mentre i Democratici svedesi di estrema destra anti-immigrazione sarebbero il più grande gruppo di destra e otterrebbero un'influenza diretta sulla politica per la prima volta. - (PRIMAPRESS)