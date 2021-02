Elezioni Roma: nasce il “Comitato x Virginia” dal centro alle periferie

(PRIMAPRESS) - ROMA - La corsa al Campidoglio per il rinnovo del sindaco di Roma al momento ha come unica candidata Virginia Raggi mentre i vari partiti cercano di trovare la quadra su nomi condivisi ma forse troppo distanti dalla città almeno a sentire le possibili candidature. Virginia Raggi ha pagato la scotto dell’inesperienza all’inizio del suo mandato ma poi la sindaca ha trovato il passo. Si è liberata lungo il percorso di personaggi scomodi e si è concentrata a ridisegnare l’assetto interno del Comune anche grazie all’apporto dell’assessore al Personale, Antonio De Santis. In città e nelle periferie ci si sta dimenticando della lotta per le buche profonde o per gli immobili assegnati in passato senza criterio. Lavori e attenzione per il verde stanno facendo recuperare la fiducia dei cittadini. Tanto che è già nato il “Comitato x Virginia”, associazione promossa da cittadini che hanno lanciato lo slogan “Avanti con coRAGGIo”. L’amministrazione dicono i sostenitori, avrà bisogno di continuità per non disperdere gli investimenti fatti e per non tornare al passato. Roma bisogna conoscerla profondamente e Virginia la seguita palmo palmo senza escludere nessuno”. Dalla parte di Raggi crescono gli endorsement anche grazie ai ritardi accumulati dagli altri partiti. - (PRIMAPRESS)