Elezioni Regione Lazio: la candidatura dell’ex presidente della CRI, Francesco Rocca per il Centrodestra

(PRIMAPRESS) - ROMA - Presentati i nominativi dei candidati per le prossime elezioni della Regione Lazio. Il centrodestra candida Francesco Rocca alle elezioni per la presidenza: "Tra le autorevoli proposte pervenute, Francesco Rocca rappresenta una sintesi di grande esperienza amministrativa della quale la Regione Lazio ha urgente bisogno", scrivono in una nota i leader di FdI, Lega, FI e Noi Moderati. "Con l'esperienza maturata da presidente della Croce Rossa Italiana e della Federazione Internazionale della Croce Rossa, Rocca rappresenta una garanzia di assoluta capacità e competenza". Rocca si è dimesso dalla presidenza della CRI "per mettermi al servizio del territorio". - (PRIMAPRESS)