Elezioni provinciali rinviate al 31 marzo 2021. La modifica nel decreto “Ristori” approvato ieri notte

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le elezioni provinciali previste per il 13 dicembre prossimo sono state rinviate al 31 marzo 2021. La conferma del rinvio é arrivata stanotte con l'approvazione del Decreto Legge che fissa la nuova scadenza prorogando la durata del mandato dei Consigli metropolitani e provinciali in carica. Il Consiglio dei Ministri ha infatti inserito nel "Ristori Bis" la norma che anche io, unendomi alla voce di molti colleghi sindaci e amministratori, avevo sollecitato nei giorni scorsi e invocato in un comunicato stampa di ieri. - (PRIMAPRESS)