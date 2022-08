Elezioni: programma di 15 punti per il Centrodestra unito. Domani la presentazione del documento

(PRIMAPRESS) - ROMA - È un programma con 15 punti chiave quello presentato dal Centrodestra unito per vincere la sfida delle elezioni politiche del 25 settembre. Si tratta di un documento comune sottoscritto dai leader di FdI,Meloni,Lega,Salvini e FI,Berlusconi, con cui la coalizione si presenterà alla prossima legislatura. Insolita la presentazione che dovrebbe avvenire domani Venerdì al Viminale. Il programma è lungo e dettagliato nei titoli ma al momento non scende in tutti i dettagli sulle singole misure da attuare. La ragione è che ciascun partito della coailizione dovrà declinare i propri punti identitari all'interno di un Governo a trazione Centrodestra. - (PRIMAPRESS)