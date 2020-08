Elezioni presidenziali in Bielorussia. alle urne il 54,57% di affluenza. In corsa Lukashenko per il sesto mandato

(PRIMAPRESS) - MINSK (BIELORUSSIA) - I dati della Commissione Elettorale Centrale, hanno registrato alle 12 di oggi un'affluenza alle urne del 54,57%. Nella capitale Minsk ha votato il 43,01% degli elettori, nella regione di Brest il 50,3%, di Vitebsk il 56,49% di Gomel il 66,06%, di Grodno il 52,99%, di Minsk il 53,55% e di Mogilev il 63,25%. Le elezioni presidenziali in Bielorussia sono considerate valide se più della metà degli iscritti nelle liste elettorali prende parte alla votazione. Per essere eletti, occorre ottenere più del 50% dei voti. Cinque candidati si fronteggiano per le elezioni in corso. L'attuale presidente Alexander Lukashenko si è candidato per il sesto mandato. Alle 20 dell'orario locale si chiuderanno i seggi elettorali, dopodiché inizierà lo spoglio dei voti, in aggiunta verranno resi pubblici gli exit poll. Il presidente in carica Alexander Lukashenko ha assicurato che nel Paese non ci saranno disordini al termine delle elezioni. - (PRIMAPRESS)