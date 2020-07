Elezioni Polonia: il conservatore Duda in leggero vantaggio (50,4%) su Trzaskovski (49,6%) ma solo mercoledi si saprà il dato ufficiale

(PRIMAPRESS) - VARSAVIA - Anche se qualche agenzia polacca aveva già dato il presidente uscente Duda come il probabile vincitore del ballottaggio avvenuto ieri, bisognerà attendere ancora tutta la giornata di domani martedì per capire chi c’è l’ha fatta. Gli exit poll delle presidenziali polacche danno in leggero vantaggio il conservatore Duda al 50,4%, su Trzaskowski al 49,6% ma si tratta di una forbice ancora groppo sensibile per poter stabilire il vincitore. Domani ci saranno i risultati preliminari ma l’ufficialità arriverà solo entro mercoledì. L’affluenza alla urne è stata record: 68,9%. Duda avrebbe vinto in 7 regioni, dove ci sono città più popolate, incluse Varsavia, Cracovia e Lodz. 9 regioni per Trzaskowski. - (PRIMAPRESS)