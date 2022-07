Elezioni politiche: oggi la comunicazione ai consolati degli elettori che risiedono all’estero e vogliono votare in Italia

(PRIMAPRESS) - ROMA - Per le prossime elezioni politiche in Italia del 25 settembre, gli elettori residenti all'estero, che vogliono votare in Italia, devono comunicarlo al Consolato di appartenenza entro oggi 31 luglio. Gli altri voteranno per corrispondenza, eleggendo i propri rappresentanti fra i candidati della circoscrizione Estero,che ha 4 ripartizioni. La prima è l'Europa,la seconda l'America meridionale,poi quella settentrionale e centrale, la quarta,la più grande, comprende Africa,Asia,Oceania e Antar- tide. L'invio dei plichi con il voto per corrispondenza arriverà in Italia il 22 settembre. - (PRIMAPRESS)