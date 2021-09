Elezioni politiche Germania: l'appoggio esplicito di Merkel al candidato Cdu, Lashet

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Parlando all'ultima seduta del Parlamento prima delle elezioni del 26 settembre, la Cancelliera uscente Merkel ha appoggiato in modo esplicito il candidato della Cdu, Laschet, nella carica che lei sta per lasciare. "Queste elezioni sono particolari, perché avvengono in un tempo difficile -ha detto- E non è un dato indifferente chi governerà questo Paese".Poi,tra le proteste dai banchi: la scelta è tra "chi non esclude l'alleanza con la Linke" e chi, come Laschet, può portare il Paese "nel futuro, in modo moderato",ha detto. - (PRIMAPRESS)