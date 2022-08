Elezioni politiche: a Porta a Porta Letta (Pd) anticipa: “Non ci potrà essere un pareggio”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Chi dice ci sarà un pareggio e poi rimetteremo Draghi non fa i conti con questa legge elettorale che prevede più di un terzo degli eletti con la logica dell'uninominale". Così il segretario del Pd Enrico Letta a Porta a Porta che spiega:"Ad esempio nel collegio di Roma centro sono candi- dati Calenda, per noi Bonino, esponenti di FdI e M5s. Chi vota Calenda,che non ha alcuna possibilità di essere eletto lì, impedisce a Bonino di essere eletta e favorisce la destra. E' oggettivo". - (PRIMAPRESS)