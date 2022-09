Elezioni Piemonte: all’uninominale di Moncalieri eletto Roberto Pella per Forza Italia: “Ripagherò con determinazione”

(PRIMAPRESS) - MONCALIERI - Roberto Pella (Forza Italia): "Felice della vittoria del centrodestra, grato a Forza Italia e agli elettori per la fiducia che ripagherò con determinazione".Sono felice di essere stato eletto alla Camera dei Deputati, vincendo il collegio uninominale di Moncalieri in Piemonte, un territorio che esprime tante potenzialità e istanze, storicamente non a trazione centrodestra. Per questa ragione ringrazio tutti gli elettori che hanno voluto esprimere fiducia al progetto e al programma del centrodestra, con larga convinzione e chiarezza, e in particolare la mia forza politica, Forza Italia, nelle figure del Presidente Silvio Berlusconi, della responsabile con gli alleati Licia Ronzulli e del coordinatore piemontese Paolo Zangrillo insieme al presidente Cirio e all'assessore Tronzano e al capogruppo Ruzzola. - (PRIMAPRESS)