Elezioni Piemonte: a Verbano Cusio Ossola vince con oltre il 52% il leghista Alberto Gusmeroli

(PRIMAPRESS) - VERBANO CUSIO OSSOLA (PIEMONTE) - Alberto Gusmeroli, il rappresentante della Lega già membro del Parlamento della passata legislatura, tornerà a Montecitorio dopo aver vinto nel collegio uninominale della Camera che comprendeva anche il Verbano Cusio Ossola. Per l’esponente della Lega e attuale vice sindaco di Arona (dopo due mandati da primo cittadino) ritorno in Parlamento grazie al 52,66 per cento ottenuto. Sarà lo stesso Gusmaroli a postare sui social un massaggio di ringraziamento.



- (PRIMAPRESS)