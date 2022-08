Elezioni: oggi incontro Renzi-Calenda. Terzo Polo più vicino con un simbolo unico

(PRIMAPRESS) - ROMA - Questo matrimonio s'ha da fare. Dopo i prendi e molla di Matteo Renzi e Carlo Calenda con una difficoltà che non è tanto politica ma quanto di personalità, c'è una ripresa delle trattative a ritmi serrati tra Italia Viva e Azione. I due leader non si sono incontrati di persona ma oggi dovranno farlo perchè i dettagli del programma politico congiunto sarebbero stati messi a punto. Oggi, dunque, potrebbe essere la giornata decisiva per concludere il «matrimonio». Ieri si sarebbe parlato anche di un simbolo unico: scritto grande il nome di Calenda e sotto, più in piccolo, i due simboli di Azione e di Italia Viva.

Matteo Renzi, che questa sera presenterà il suo libro alla Versiliana, vorrebbe arrivare sul palco con l’accordo in tasca magari anche presentando il nuovo simbolo che darebbe vita ufficialmente ad un terzo polo centrista che all'Italia non è mai dispiaciuto. - (PRIMAPRESS)