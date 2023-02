Elezioni Lombardia e Lazio: proiezioni su un campione del 5% danno il Centrodestra in vantaggio nelle due Regioni

(PRIMAPRESS) - MILANO/ROMA - Proiezioni Lombardia. Le prime proiezioni per la Lombardia (copertura campione 5%) confermano in testa il candidato del Centrodestra Attilio Fontana con il 54,4% dei voti. A Pierfrancesco Majorino, Centrosinistra, il 33,6%. Letizia Moratti, Terzo Polo, al 10,1%. Mara Ghidorzi, Unione popolare, 1,9%. Proiezioni Lazio. Le prime proiezioni nel Lazio (campione 5%) danno in testa il candidato del Centrodestra, Francesco Rocca, al 52,1% Alessio D'Amato, Centrosinistra, 34,7% Donatella Bianchi, M5S-Polo Progressi- sta, al 10,6%. Rosa Rinaldi, Unione popolare, 1, - (PRIMAPRESS)