Elezioni: le liste di Forza Italia con i sindaci dei piccoli comuni di Valdengo e Priocca

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche le liste di Forza Italia, come quelle appena presentate della Lega, puntano soprattutto alla forza e all'esperienza sul campo dei sindaci dei piccoli Comuni. Per il partito di Silvio Berlusconi sono entrati, tra gli altri, due senatori di questa legislatura ma sono anche sindaci del Comune di Valdengo (Biella) e di Priocca nel cuneese, rispettivamente Roberto Pella e Marco Perosino. "Insieme al Presidente Alberto Cirio, ai colleghi candidati, a tutti i nostri amministratori regionali e comunali, militanti e simpatizzanti - ha sottolineato Pella - inizierà nei prossimi giorni una campagna elettorale che ci vedrà presenti su tutto il territorio piemontese, per ascoltare rappresentanti di categorie, cittadini e imprese dimostrando l’efficacia delle proposte di Forza Italia, l’unica forza politica che, grazie al coordinatore Paolo Zangrillo, candida due Sindaci come me e il Senatore Marco Perosino, dimostrando di saper dare valore all’esperienza amministrativa e voce ai territori". - (PRIMAPRESS)