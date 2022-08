Elezioni: la campagna elettorale di Ferragosto. Domani 16 agosto la selezione dei 101 simboli ammessi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre parte dell'Italia si gode questa parte di insolita estate per un meteo bizzarro, la campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del prossimo 25 settembre non si arresta nelle polemiche e nei distingui di posizioni neanche per consacrare il ferragosto. I sondaggi "estivi" dei maggiori istituti danno in testa Fratelli d'Italia (23,3%) e il Pd (23,2%) distanziati di un solo decimale. Inoltre, il venir meno della possibile alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle assegna un netto vantaggio alla coalizione di centrodestra su quella di centrosinistra (45,8% a 33%).

Ieri si è completata la consegna al Viminale dei simboli: sono 101 i contrassegni depositati. I simboli sono stati presentati da 98 soggetti politici. Ora parte l'attività istruttoria del Viminale. Entro la mezzanotte del 16 agosto verranno notificati gli ammessi e i ricusati. Tra i contrassegni anche uno con il nome di Draghi, ma dal premier non ci sarebbe nessuna autorizzazione. Il logo potrebbe quindi essere annullato. - (PRIMAPRESS)