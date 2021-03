Elezioni Israele: Netanyahu potrebbe farcela ma con il solito appoggio dei nazionalisti di Naftali Bennet

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - In soli due anni le elezioni politiche del paese si sono tenute 4 volte. Ieri si è tornati al voto e lo stallo tra il blocco delle destre di Netanyhau ed i suoi oppositori, appare ancora evidente. Il Likud, partito del premier uscente, conquista 31 seggi, nelle elezioni. Con l'aiuto di Yamina che continua a fare da go della bilancia, potrà arrivare alla maggioranza di 61 seggi necessari per formare un nuovo governo, almeno secondo gli exit poll. A Netanyahu andrebbero i voti del suo Likud (31) con i 16 dei partiti ultraortodossi. A questi 54 seggi si aggiungerebbero 7 seggi di Yamina di Bennett. Ai centristi 18 seggi. A Blu e Bianco di Gantz e laburisti vanno 7 seggi. 6 a Meretz, così come a New Hope di Saar. 8 seggi alla Lista Unita araba. - (PRIMAPRESS)