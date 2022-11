Elezioni Israele: la quinta volta in 4 anni. Destra estrema favorita nei sondaggi ma anche Netanyahu

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - Aperti da quest mattina i seggi per il voto delle elezioni legislative. È la quinta volta in 4 anni perché il paese non è riuscito a trovare una maggioranza stabile. I 12.000 seggi si sono aperti alle 7 (le 6 in Italia) e verranno chiusi alle 22. Chiamati al voto 6,7 milioni di elettori. Le elezioni odierne potrebbero decidere il ritorno al potere per l'ex premier Netanyahu. Dai sondaggi emerge una forte crescita della destra estrema e un sostanziale equilibrio fra blocco di destra e avversari guidati da Lapid. - (PRIMAPRESS)