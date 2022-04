Elezioni Francia: questa sera il confronto Tv tra Macron e Le Pen in attesa del 24 aprile

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Questa sera i due sfidanti per la corsa alla presidenza della Repubblica francese, Emmanuel Macron e Marine Le Pen. Al di là delle loro differenze interne, anche le visioni del mondo di Marine Le Pen ed Emmanuel Macron e il ruolo della Francia in esso divergono nettamente, che si tratti dell'Europa, della NATO o della guerra in Ucraina. Nel confronto Tv queste differenze si vedranno più da vicino per convincere i loro elettori sulle posizioni di politica estera dei finalisti presidenziali francesi del 2022 prima del voto decisivo del 24 aprile. Gli analisti politici parlano di una crescita politica di Le Pen che è riuscita in parte a liberarsi dei suoi legami di estrema destra mostrando una visione più completa degli scenari futuri. Di contro Macron dovrà liberarsi di quella immagine di primo della classe che sembra infastidire una parte dell'elettorato. - (PRIMAPRESS)