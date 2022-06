Elezioni legislative Francia: oggi il secondo turno per la sfida tra Ensemble e Nupes di Melenchon

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Secondo turno oggi delle legislative in Francia, per rinnovare i 577 deputanti dell'Assemblea Nazionale. Sarà eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di preferenze passa il più anziano. Secondo gli ultimi sondaggi, l'elezione sarà un testa a testa fra la maggioranza presidenziale 'Ensemble!' e la Nuova Unione popolare ecologista e sociale (Nupes), guidata dalla sinistra di Jean Luc Melenchon. Al primo turno il 52,49% dei francesi aveva scelto di non votare Le maggiori astensioni tra 18-24enni. - (PRIMAPRESS)