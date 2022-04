Elezioni Francia: le presidenziali vedono un leggero vantaggio di Macron (+3) su Le Pen

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Come da attese per le elezioni presidenziali in Francia sarà un duello Macron-Le Pen. Sono passati più di quarant'anni da quando i francesi avevano sperimentato la ripetizione di una partita già decisa nel ballottaggio precedente. Con il 27,6% dei voti, Emmanuel Macron è arrivato in testa al primo turno delle elezioni presidenziali di domenica, secondo i risultati finali forniti dal ministero dell'Interno. Cinque anni dopo essere entrato all'Eliseo, riesce a migliorare il suo punteggio di oltre 3 punti. "Invito solennemente i nostri concittadini, qualunque siano le loro sensibilità e qualunque sia la loro scelta al primo turno", ha detto in un discorso pronunciato ai suoi attivisti a fine serata. - (PRIMAPRESS)