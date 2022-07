Elezioni: domani la presentazione del nuovo partito di Di Maio e Tabacci. Si chiamerà “Impegno civico”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Il nuovo progetto politico con Bruno Tabacci si chiamerà Impegno civico". Lo ha annuncia Di Maio nella trasmissione Tv condotta da Lucia Annunziata "In mezz'ora in più" in vista della presentazione di domani. Il leader di Insieme per il futuro e ministro degli Esteri accusa poi Conte di aver "smantellato il M5S", di averne fatto "un partito autoreferenziale". E "Grillo se ne è accorto un po'in ritardo".Infine propone,dopo le elezioni,di istituire una commissione d'inchiesta che "accerti i legami fra forze politiche e leader italiani e mondi politici, economici e finanziari russi" ma senza citare anche possibili legami anche con la Cina con il progetto della Via della Seta. - (PRIMAPRESS)