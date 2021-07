Elezioni Bulgaria: è testa a testa tra il conservatore Borisov e lo showman tv Trifonov

(PRIMAPRESS) - BULGARIA - E' testa a testa alle elezioni legislative in Bulgaria tra il partito 'Gerb' del veterano della politica, il conservatore Borisov, e 'C'è un popolo come questo' del ' famoso conduttore Tv e cantante Trifonov. Questo secondo i primi 'exit poll' (sondaggio all'uscita dei seggi elettorali, Ndr). Entrambi i partiti erano dati al 20/21% Sono le seconde elezioni politiche in tre mesi, indette nella speranza che si sblocchi lo stallo politico attuale nel Paese della penisola balcanica che confina con la Romania. Nell'Ue dal 2007. - (PRIMAPRESS)