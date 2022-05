Elezioni amministrative Uk: secondo le proiezioni i Tories avrebbero perso circa 250 seggi

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Il voto delle elezioni amministrative nel Regno Unito dovrà attendere ancora domani per avere risultati definitivi ma i primi risultati non fanno gioire il premier Boris Johnson. Il premier britannico Johnson definisce i primi risultati delle amministrative "un risultato misto", ma anche "un duro colpo in alcune parti del Paese", come Londra.Il governo "è determinato ad andare avanti" per aiutare i britannici a uscire dai "contraccolpi economici del- la pandemia" e dall'impennata dei prezzi energetici. Secondo la Bbc,i Tories hanno perso 250 seggi nei consigli comunali.I Laburisti hanno avuto buoni risultati nel Sud, ma in altre parti del Paese hanno prevalso liberaldemocratici e Verdi. - (PRIMAPRESS)