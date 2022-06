Elezioni amministrative Palermo: segnalati in 200 dalla Procura per il caos seggi

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Oltre 200 le persone segnalate in Procura a Palermo dopo il caos ai seggi ieri nel capoluogo siciliano: decine di sezioni chiuse per ore,perché presiden- ti e scrutatori non si sono presentati. I Pm indagano sulla legittimità o meno delle rinunce agli incarichi, molte delle quali arrivate con preavviso mi- nimo, solo poche ore prima del voto. Si ipotizzano interruzione di pubblico servizio, rifiuto di atti d'ufficio e violazione di una legge elettorale del 1960. - (PRIMAPRESS)