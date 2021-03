Elezioni amministrative: l'ex ministro Gualtieri (Pd) pronto a scendere in campo ma si attende la decisione dal Nazareno

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri avrebbe sciolto gli indugi e sarebbe pronto a candidarsi per il Pd come sindaco di Roma. Lo si apprende da fonti del Pd, anche se dal Nazareno non è arrivata nessuna conferma e si attenderebbe la parola finale del neo segretario Enrico Letta. L'ufficializzazione prevista a breve anche se Letta,fanno sapere,non ha avuto ancora tempo di aprire il dossier delle Amministrative. Intanto il tempo scorre ed ogni ritardo va a favore della sindaca uscente Virginia Raggi che al contrario la sua campagna, anche se in modo soft, l'ha iniziata da tempo e alcuni sondaggi la vedrebbero anche ben posizionata. - (PRIMAPRESS)