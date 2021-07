Elezioni amministrative: il centro destra candida Bernardo a Milano e Maresca a Napoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il vertice del centrodestra ha indicato il medico pediatra, Luca Bernardo come candidato sindaco a Milano ed il magistrato Catello Maresca quale candidato sindaco a Napoli. «Sono contento dell'adesione convinta di tutte le forze politiche del centrodestra al Progetto Napoli che da settimane vado propugnando in giro per una città sempre più sofferente ma con una grande voglia di riscatto dopo oltre 30 anni di governo di sinistra. E sono felice del fatto che si sia discusso di programmi e non di persone e simboli e ideologie», così in una nota si è espresso il pubblico ministero napoletano in aspettativa dopo la convergenza sulla sua candidatura a Napoli nel tavolo nazionale del centrodestra. La possibilità di candidare a Sindaco, della Città Metropolitana di Napoli, Catello Maresca - si legge in un documento di Fratelli d'Italia - può rappresentare per tutte le forze civiche e politiche che si sentono e sono alternative al sistema di potere di sinistra-centro, seduti da oltre un quarantennio a Palazzo San Giacomo, il riscatto per tutte quelle energie positive che credono nel rilancio sociale economico culturale con una nuova visione di sicurezza e vivibilità della nostra città e di tutta la sua Area Metropoitana. Abbiamo bisogno di un vero e sostanziale riscatto morale, sociale, economico, politico e culturale di Napoli, unitamente alla formazione di una nuova, capace e senza vincoli di compromesso, classe dirigente. Per una città metropolitana, competitiva, forte, che sia complementare con le altre città internazionali, avendo nella sua centralità le periferie. Cosi gli esponenti regionali di Fratelli d’Italia: Alfredo Catapano, Enzo Schiavo, Roberto Della Ragione, e il Rappresentante della Destra Sociale, Rosario LOPA. - (PRIMAPRESS)