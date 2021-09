(PRIMAPRESS) - ROMA - Da ieri e sino al 1° ottobre prossimo, non si terranno Assemblee e Commissioni sia in aula del Senato che della Camera, in vista delle elezioni amministrative del 3-4 ottobre. I lavori riprenderanno alla Camera il 5 ottobre con la vertenza Alitalia ed il 6 al Senato per le note di aggiornamento del DEF. - (PRIMAPRESS)