Elezione Camera: al terzo scrutinio non passa il leghista Molinari. Domani alle 10,30 la quarta votazione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Anche la terza chiamata nelll'aula di Montecitorio, per l'elezione del presidente della Camera, è andata a vuoto. Nessuno ha raggiunto il quorum richiesto dei due terzi dei partecipanti al voto. L'Aula è convocata per domattina alle 10.30 per la quarta votazione:il quorum si abbassa alla maggioranza assoluta. Al terzo scrutinio hanno partecipato 377 deputati. Le schede bianche sono state 357, le nulle 8, i voti dispersi 7. Hanno ottenuto delle preferenze gli onorevoli Molinari e Casu ma sul nome di partenza che era quello di Molinari della Lega non c'è stata convergenza.

"Ho chiesto a Riccardo Molinari la disponibilità a proseguire il suo mandato da capogruppo della Lega a Montecitorio,nonostante avesse tutte le carte in regola per fare il Presidente della Camera". Così Salvini, che ha incontrato i vicesegretari del partito, Crippa, Fontana, Giorgetti. Candidato alla presidenza della Camera è Lorenzo Fontana, già vicepresidente a Montecitorio. Giorgetti ha rimesso a Salvini la decisione per un eventuale incarico nel futuro governo. - (PRIMAPRESS)