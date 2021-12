Eitan Biran, oggi primo giorno in Italia dopo la querelle giudiziaria in Israele

(PRIMAPRESS) - PAVIA - Oggi primo giorno di Eitan di nuovo tra i suoi giochi nella stanzetta della casa della zia a Pavia. Ieri sera il suo volo da Tel Aviv era atterrato alle 22 in punto allo scalo di Orio al Serio con un volo Ryanair che ha riportato in Italia il piccolo Eitan Biran, unico superstite della tragedia della funivia del Mottarone del 23 maggio scorso. Il bimbo di 6 anni era finito al centro di un contenzioso familiare e con un rapimento del nonno che lo aveva riportato in Israele. Una sentenza del tribunale però aveva stabilito che il piccolo fosse affidato alla zia paterna che vive in Italia. - (PRIMAPRESS)