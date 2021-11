Eicma Milano: apertura al pubblico con il One More Lap di VR/46 e le start up del futuro mobile

(PRIMAPRESS) - MILANO – In attesa di conoscere i dati dell'affluenza di visitatori nella prima giornata di apertura al pubblico della 78^ Edizione dell’Esposizione internazionale delle due ruote ospitata nel quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho, si respira un'aria di positività. A maggio scorso le vendite delle due ruote avevano fatto registrare oltre il 26% di fatturato. Certo non è ancora completamente alle spalle la preoccupazione di nuovi stop per una risalita dei numeri della pandemia che inevitabilmente incide sugli umori del mercato. Ma i due giorni dedicati agli operatori e che hanno preceduto l'apertura di oggi, hanno mostrato il polso della situazione.

A catalizzare questa mattina l'attenzione del pubblico è stato ll’evento speciale One More Lap organizzato da Yamaha in collaborazione con EICMA per celebrare la carriera di Valentino Rossi con il costruttore giapponese, che vedrà nel pomeriggio la partecipazione eccezionale del pilota di Tavullia. L’appuntamento, già sold out, sarà ospitato all’esterno nell’arena MotoLive di EICMA. Ma la festa per gli amanti delle due ruote prosegue fino a domenica 28 novembre, tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.30, con la proposta di unica di EICMA: per loro novità, anteprime, le gare, le esibizioni acrobatiche e lo spettacolo offerto nelle aree esterne, dove non mancheranno inoltre le occasioni di test ride moto sviluppate dagli espositori. Un’opportunità rivolta anche agli amanti delle eBike, che potranno testare gli ultimi prodotti dall’universo delle bici a pedalata assistita all’interno di un tracciato tecnico realizzato al padiglione 24. Torna anche il Temporary Bikers Shop, lo spazio commerciale dedicato ai motociclisti, dove è possibile vedere e acquistare accessori, abbigliamento, caschi, componenti e attrezzatura di ogni tipo per la moto.

Uno spazio rilevante è stato dedicato proprio al futuro come una sorta di amuleto scaccia pandemia: 15 start up hanno disegnato i contorni della mobilità su due ruote di prossima realizzazione e che dovrà alimentare quella tranzisione ecologica che il nostro governo si è impegnato a promuovere nel PNRR.



