Egitto, udienza Zaki: conclusa oggi ma l’esito si conoscerà martedì

(PRIMAPRESS) - CAIRO (EGITTO) - Si è conclusa l'udienza sulla custodia cautelare di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna da oltre un anno in carcere in Egitto con l'accusa di propaganda sovversiva. Per conoscerne l'esito bisognerà attendere martedì, comunica la sua legale, Hoda Nasrallah, precisando che Patrick era presente in aula e che il rinvio della notifica a dopodomani è dovuto a questione burocratiche. "Attesa crudele-dice Ricacrdo Noury, Amnesty-speriamo in una buona notizia". - (PRIMAPRESS)