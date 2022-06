Egitto: rinvio processo Zaki. Il paradosso della geopolitica con l’Ue che finanzierà le politiche sociali del paese

(PRIMAPRESS) - EGITTO - La prossima udienza del processo a Patrick Zaki si terrà il 27 settembre a Mansura. Lo ha riferito lo stesso studente egiziano dell'Università di Bologna. Si tratta dell'ennesimo rinvio in una vicenda giudiziaria caratterizzata dall'arbitrarietà. Zaki venne arrestato nel febbraio del 2020 con l'accusa di "propaganda per terrorismo" e restò in carcere senza processo fino al dicembre 2021. "Voglio tornare ai miei studi" afferma Zaki, lamentando la persecuzione dei continui rinvii delle udienze processuali., Una situazione giudiziaria che si stra trascinando da tempo mostrando la scarsa attenzione per i diritti civili ma nonostante questo ieri l'Ue ha rinnovato la partnership con l'Egitto finanziando il paese con 240 milioni di euro per contribuire a politiche di sostenibilità ma anche sociali. Un paradosso della geopolitica. - (PRIMAPRESS)