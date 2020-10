Egitto: nuova udienza per lo studente Patrick Zaki ancora detenuto in carcere da febbraio scorso

(PRIMAPRESS) - CAIRO - Oggi è in programma in Egitto una nuova udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki,lo studente dell'università di Bologna in carcere da febbraio nel suo Paese. A darne notizia la rete di attivisti che si batte per la sua liberazione, che ricorda come nell'ultima udienza, il 7 ottobre, i giudici hanno deciso di prolungare di altri 45 giorni la custodia cautelare e che il 21 ottobre è stato respinto l'appello. - (PRIMAPRESS)