Egitto: crollato un palazzo di 10 piani al Cairo. Primo bilancio di 18 vittime e 24 feriti

(PRIMAPRESS) - CAIRO (EGITTO) - Crollato un palazzo di 10 piani nel quartiere di el-Salam, al Cairo. Il bilancio è di almeno 18 vittime e 24 feriti. Le cause del cedimento dell'edificio non sono ancora state accertate e una squadra di ingegneri sta verificando la stabilità degli edifici vicini. In Egitto i crolli di palazzi non sono fenomeni rari. I costruttori violano spesso le norme per realizzare maggiori profitti. Recentemente il governo ha tentato di attuare una stretta per contrastare l'edilizia illegale,arrestando costruttori e demolendo edifici. - (PRIMAPRESS)